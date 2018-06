Verdwaalde potvis voor kust van Noord-Holland is dood

De potvis die gisteren werd gesignaleerd voor de kust van Den Helder is een natuurlijke dood gestorven op zee. Dit meldt de stichting SOS Dolfijn.

Het dier zwom verdwaald rond in het ondiepe water voor de Noord-Hollandse kust en was volgens ecologen ernstig verzwakt. Daardoor lukte het de potvis niet om via het Kanaal of tussen Schotland en Noorwegen uit de Noordzee te ontsnappen. Potvissen leven in oceanen, waar ze in de diepte kunnen jagen op hun belangrijkste voedsel: pijlinktvissen.