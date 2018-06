Twee in Turkije veroordeelde jihadisten komen naar Nederland

Twee Nederlandse jihadisten die in Turkije zijn veroordeeld, hebben een paspoort gekregen om naar Nederland te reizen. De ministers Blok en Grapperhaus schrijven aan de Tweede Kamer dat het gaat om twee mensen die eerder vanuit Nederland naar de strijdgebieden in Syrië of Irak zijn gegaan om te vechten.

Naar hen loopt in Nederland nog een strafrechtelijk onderzoek, schrijven de bewindslieden. Daarom zullen ze bij aankomst in Nederland worden aangehouden. Het Openbaar Ministerie moet de IS'ers gaan vervolgen. Bij terugkeer kunnen jihadisten hier een gevaar vormen.

Er zijn nog zo'n 145 Nederlandse jihadisten in IS-gebied in Syrië en Irak. Daarnaast zijn er nog zo'n 35 jihadisten die in vluchtelingenkampen zitten of elders in de regio zijn aangehouden.