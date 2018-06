Greenpeace smeert 3500 liter verf op Berlijnse 'zonnerotonde'

Zeven wagens van de stadsreiniging hebben er uren over gedaan om de weg weer schoon te krijgen. De kosten worden verhaald op Greenpeace, zo is te lezen in Duitse media.

Van kolen naar zonne-energie

Aanleiding voor het Greenpeace-protest was de eerste vergadering van een kabinetscommissie die het einde van de Duitse kolencentrales moet inluiden. Deze commissie gaat het komende half jaar onder meer een tijdschema maken en nadenken over de economische mogelijkheden voor gebieden waar nu nog steenkool wordt gewonnen. Greenpeace gaat het allemaal niet snel genoeg en zegt dat het "slepende afscheid van kolen" een echte transitie naar zonne- en windenergie in de weg staat.

De actie van Greenpeace krijgt mogelijk nog een staartje, want de politie roept weggebruikers met 'verfschade' op om aangifte te doen. Ook ging door de gladde verf zeker een fietser onderuit.