Hoe kunnen potvissen in de Noordzee verdwaald raken?

Pierre Bonnet, ecoloog bij Ecomare, maakt zich zorgen over de potvis. "Ik begrijp van mijn collega's van SOS Dolfijn dat het beest zwaar vermagerd is. Dat betekent dat hij al ziek of verzwakt moet zijn geweest voor hij in de Noordzee terecht kwam", legt hij uit. "Het is dus de vraag of hij sterk genoeg is om naar 'de uitgang' te zwemmen. Dat is of het Kanaal of via Schotland/ Noorwegen."