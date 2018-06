Prinses Alexia is jarig: geen vlag, maar wel feest

In haar vrije tijd doet Alexia aan hockey, zingen, paardrijden en gitaar spelen. Ze zingt samen met prinses Christina, de jongste zus van Beatrix. "Alexia zingt prachtig", zei Christina eerder. Ook houdt Alexia van dansen. Zo erg, dat zelfs een gebroken bovenbeen haar niet kon tegenhouden tijdens de Koningsspelen van 2016.

Alexia woont met haar ouders en zusjes in de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Het vijftal heeft veel 'normale' trekjes. Zo vertelde koning Willem-Alexander in het interview met Wilfried de Jong ter ere van zijn 50ste verjaardag dat alle dochters een mobieltje hebben, maar dat de telefoons niet hun eigendom zijn. "Die mobieltjes zijn onze oude mobieltjes, dus die krijgen ze te leen van ons. Wij hebben er zeggenschap over. Op vakantie gaan ze uit en 's avonds gaan ze uit."

Volgens Blauw Bloed heeft Alexia, net als haar zussen, een sterke band met haar moeder. In 2016 zouden ze met zijn drieën Máxima een gouden armband cadeau hebben gegeven. In de armband staat Best mom ever gegraveerd.

Kijk hier hoe Alexia de afgelopen jaren opgroeide tot een jonge vrouw: