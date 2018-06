Meer loon en minder stress, nieuwe cao kinderopvang definitief

Mensen die in de kinderopvang werken, krijgen er definitief meer loon bij. Werkgeversorganisaties en de leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben definitief ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat vorige maand werd gesloten.

Door dit definitieve cao-akkoord kunnen 80.000 kinderopvangmedewerkers rekenen op een loonsverhoging van 5,25 procent in twee jaar tijd, waarvan 2,25 procent ingaat op 1 juli.

Minder stress over roosters

De betrokkenen hebben ook ingestemd met afspraken over minder onzekerheid over de roosters en minder werkdruk. Werknemers hadden last van stress doordat ze vaak op het laatste moment werden opgeroepen. In de nieuwe cao hoeven medewerkers per week nog maar een dag extra beschikbaar te zijn buiten hun normale werkdagen.

Struikelblok in de onderhandelingen waren de wegbezuinigde niet-groepsgebonden uren. Die komen weer terug. Dat houdt in dat taken, zoals de administratie, niet meer gedaan hoeven te worden tijdens het werk op de groep. Ook dat moet de werkdruk verminderen.

De bonden en werkgevers hebben afgesproken om nog dit jaar te onderzoeken of de getroffen maatregelen ook echt werken.