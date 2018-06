Hogesnelheidslijnen in EU vaak financieel drama

De Fyra is geen uitzondering. Projecten voor hogesnelheidslijnen in Europa lopen vaak uit op een drama, zegt de Europese Rekenkamer. De spoorwegen zijn peperduur, worden met grote vertragingen opgeleverd, de treinen rijden uiteindelijk veel langzamer dan de bedoeling was en reizigers maken er nauwelijks gebruik van.

Het zijn keiharde conclusies van de Rekenkamer. Hogesnelheidstreinen kunnen dan wel een milieuvriendelijker alternatief zijn voor vliegverkeer, maar dan moet er wel heel veel veranderen. Lagere ticketprijzen en meer treinen per dag zouden helpen om de treinen voller te krijgen.

Onnodige kosten

Nu zijn er vooral voorbeelden te vinden van mislukte projecten. De spoortunnel door de Alpen bijvoorbeeld, die München in Duitsland met Verona in Italië gaat verbinden. In 1986 lagen daarvoor de eerste plannen op de tekentafel. Pas in 2003 werd er met de bouw begonnen. Als alles volgens het huidige plan verloopt, rijdt de trein in 2040. Dat is 54 jaar na de eerste plannen.

Die Alpenroute is een extreem voorbeeld, maar het tekent wel de problemen bij het bouwen van grote internationale spoorverbindingen binnen de EU. De spoorwegen zijn erg duur, zo'n 25 miljoen euro per kilometer. Een minuut tijdwinst op een traject kost gemiddeld 90 miljoen euro.

Het ergste is: die hoge bouwkosten zijn vaak helemaal niet nodig. De bouwkosten pakken zo hoog uit, omdat de spoorlijnen berekend zijn op treinen die 300 kilometer per uur rijden. In de praktijk halen ze dat bijna nooit, veel treinen rijden maar de helft van die snelheid. Voor die treinen kun je dus net zo goed veel goedkopere spoorwegen aanleggen, zegt de Rekenkamer.