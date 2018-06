Kabinet trekt 300 miljoen uit voor aanpak knooppunt A15

Minister van Nieuwenhuizen trekt 300 miljoen euro uit om de dagelijkse files op de A15, tussen Papendrecht en Gorinchem, aan te pakken. De weg is een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Er rijdt veel vrachtverkeer.

"Het traject tussen Papendrecht en Gorinchem heeft de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat", zegt Van Nieuwenhuizen. Ze wil dat het verkeer in beide richtingen beter gaat doorstromen, zodat goederen sneller op de plaats van bestemming aankomen en er minder ongelukken gebeuren.

Eerst wordt bekeken hoe de files het beste kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld door wegverbreding of door innovatieve verkeerstechnieken. In 2020 wordt besloten welke oplossing de voorkeur heeft en naar verwachting in 2025 gaat de weg op de schop.