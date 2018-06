Coca-Cola kampt met CO2-tekort

Coca-Cola kampt met een ernstig CO2-tekort. Daardoor heeft het bedrijf een deel van de frisdrankproductie in Groot-Brittannië stilgelegd. Vorige week waarschuwde de Britse tak van Heineken ook al dat die mogelijk minder Amstel en John Smith's Extra Smooth kan leveren aan pubs.

Brouwerijen en frisdrankproducenten voegen CO2 toe aan dranken om prik te creëren. Doordat zeker vijf fabrieken in Noord-Europa dicht zijn voor onderhoud, dreigt er in sommige landen een tekort aan het gas. Daarnaast is de vraag in het zomerseizoen vaak hoger, omdat dan meer fris en bier wordt gedronken.

Minder vlees

Het CO2-tekort kan ook leiden tot minder vlees in de supermarkten, omdat het gas wordt gebruikt om dieren te doden. De Britse pluimvee-organisatie BPC waarschuwt volgens de BBC dat 60 procent van de pluimveeslachterijen binnen een paar dagen in de problemen kunnen komen door de CO2-krapte.

Nederlandse fabrikanten hebben geen last van het tekort, blijkt uit een rondgang van Distrifood. "In onze fabriek in Nederland is vooralsnog geen sprake van een CO2-tekort. We staan in nauw contact over de situatie met onze leverancier om onze services te kunnen blijven waarborgen", zegt een woordvoerder van Coca-Cola tegen het vakblad.