Bioscoop Tilburg ontruimd vanwege verdacht pakketje

Een bioscoop in Tilburg is kort voor middernacht ontruimd vanwege een verdacht pakketje dat werd ontdekt in de naastgelegen parkeergarage. Volgens de politie had een getuige een verdachte man en een pakketje gezien dat naast een auto stond.

De getuige belde de politie die vervolgens met meerdere auto's en busjes naar de Euroscoop ging. Daar waren op dat moment nog zo'n tien films bezig. Bezoekers moesten naar buiten maar mochten niet naar de parkeergarage.

"We zaten in de bioscoopzaal toen opeens de lichten aangingen. We werden heel rustig naar buiten begeleid", vertelt een bioscoopbezoeker tegen Omroep Brabant. Er stonden al snel meerdere politieauto's voor de ingang van de bioscoop. "Ze houden iedereen weg bij de garage. Er wordt verder niet verteld wat er aan de hand is."

De explosievenopruimingsdienst heeft het pakketje onderzocht. Er bleek geen explosief in te zetten. De bioscoop en de parkeergarage werden rond 00.30 uur weer vrijgeven.