Ombudsman pleit Almeerse wethouder vrij van seksuele intimidatie

De klacht tegen de Almeerse oud-wethouder Tjeerd Herrema, die werd beschuldigd van seksuele intimidatie, is ongegrond verklaard. De gemeentelijke ombudsman concludeert dat Herrema niet altijd even handig heeft gehandeld, maar dat er geen sprake is van (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag.

Herrema stapte twee weken geleden op nadat een journalist van Almere Deze Week had gezegd dat de wethouder hem had lastig gevallen. Volgens de journalist maakte de wethouder onder meer seksuele geluiden tijdens een telefoongesprek.

Toen de wethouder daar een dag later op gewezen werd, zei hij dat hij hoopte dat de journalist geen rode oortjes had gekregen. De krant publiceerde over de kwestie en diende een klacht in bij burgemeester Franc Weerwind.

Broekzakgesprek

Herrema sprak de aanklacht direct tegen. Volgens hem ging het om een broekzakgesprek. Ook de overige berichtjes zou hij onbewust gestuurd hebben. Hij bood zijn telefoon aan voor onderzoek, maar nog voordat het onderzoek naar de berichten was afgerond, zegden de coalitiepartijen in Almere het vertrouwen in Herrema op. De wethouder besloot daarop de eer aan zichzelf te houden en stapte op.

De ombudsman concludeert nu dat het niet aannemelijk is dat het telefoongesprek van 11 seconden een seksueel karakter had, meldt Omroep Flevoland. Met de opmerking over de rode oortjes bedoelde Herrema dat hij hoopte dat de journalist geen politiek gevoelige informatie gehoord had, de journalist dacht dat hij verwees naar de seksgeluiden. De ombudsman vindt beide interpretaties begrijpelijk.

Herrema overweegt naar aanleiding van het onderzoek een klacht in te dienen tegen Almere Deze Week. Het neemt het de krant kwalijk dat er gepubliceerd werd zonder de procedure af te wachten. Herrema meent dat "ADW zeer onzorgvuldig jegens mij heeft gehandeld, met stevige reputatieschade tot gevolg".

Eerherstel

Van de gemeenteraad en het college verwacht Herrema "concrete stappen tot eerherstel en compensatie van reputatieschade", zegt hij. "Zonder alle feiten te kennen en zonder de resultaten van het onderzoek af te wachten is het vertrouwen in mij opgezegd. Puur op basis van de beeldvorming."

Een terugkeer in het college van burgemeester en wethouders zit er volgens Herrema niet meer in. Er is volgens hem te veel schade aangericht.