Syriër die Israëliër met keppeltje mishandelde krijgt Holocaustles

In Duitsland is een Syriër (19) veroordeeld tot een celstraf van vier weken voor het beledigen en mishandelen van een Israëliër die een keppeltje droeg. De Israëliër (21) werd twee maanden geleden op straat in Berlijn met een riem geslagen.

De veroordeelde Syriër moet ook verplicht de villa van de Wannsee-conferentie bezoeken, waar in januari 1942 nazi-topfunctionarissen bespraken hoe de Holocaust uitgevoerd zou worden. Nu is de villa een museum.

De Israëliër liep op 17 april met een vriend over straat toen hij werd aangevallen. Volgens de Syriër hadden ze ruzie gekregen en was hem eerst niet eens opgevallen dat de man een keppeltje op had. Maar de rechter ging daar niet in mee en acht antisemitisme bewezen. De Israëliër had getuigd dat hij nog geen woord had gewisseld met zijn aanvaller toen die hem sloeg.

De zaak leidde tot grote ophef in Duitsland. Ook bondskanselier Merkel reageerde geschokt.

Het slachtoffer, dat de aanval had gefilmd, verklaarde dat hij niet joods is. Hij droeg het keppeltje om vrienden ervan te overtuigen dat Berlijn veilig was. "Dat was dus niet het geval", concludeerde hij.