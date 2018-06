Potvis in de problemen voor de kust van Den Helder

Kennis- en opvangcentrum SOS Dolfijn en de Kustwacht hebben een reddingsactie op touw gezet. Zo mogen schepen niet in de buurt van de potvis komen en de strandingscoördinator van het ministerie van Economische Zaken is, volgens protocol, op de hoogte gebracht.

Het is niet duidelijk waar het dier nu is en of hij of zij alleen is. Eerder sprak een woordvoerder van SOS Dolfijn van een lastige situatie voor het dier, omdat potvissen het vaak niet overleven als ze in ondiep water van de Noordzee belanden.