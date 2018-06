Nieuw initiatief tegen homofobie in Engelse voetbalstadions

Als het aan Collins ligt, wordt iedereen die kwetsende liederen zingt aangehouden. Volgens De Wit kunnen beveiligingscamera's al veel oplossen. "Door middel van gezichtsherkenning kan de politie goed achterhalen wat de supporters doen. Dit heeft in Engeland eerder al tot een vermindering van voetbalgeweld geleid."

Hoge geldboetes en stadionverboden uitdelen lijkt tot nu toe het beste te werken tegen geweld. "Als bekend is dat mensen zijn opgepakt voor voetbalgeweld, gaan anderen hopelijk twee keer nadenken voordat ze het gedrag nadoen", legt De Wit uit.

Nog wel vragen

Het voorstel dat er nu ligt, blijft op sommige punten nog onduidelijk. Zo blijft de vraag bestaan wie de hooligans gaat aanpakken; gaat de politie dit doen tijdens wedstrijden en welke rol spelen de clubs hierin?

Toch is de kans volgens De Wit realistisch dat de wet wordt aangenomen. Er is namelijk weinig weerstand tegen. "Het blijft een lastig probleem om aan te pakken. Als het in de wet staat dat het verboden is, heb je echt iets in handen en kun je er veel meer mee. Dan is het gewoon strafbaar."