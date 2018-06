Dragqueen mishandeld in Amsterdam

In Amsterdam is dit weekend een dragqueen mishandeld. Een woordvoerder van de politie zegt tegen AT5 en NH Nieuws dat het geweld vermoedelijk lhbt-gerelateerd was.

De mishandeling gebeurde zaterdagnacht op de Prins Hendrikkade. De artiest was net klaar met een optreden in café The Queens Head op de Zeedijk, toen ze werd uitgescholden en geslagen. Er zouden drie mannen bij betrokken zijn geweest.

Het slachtoffer zou onder de blauwe plekken zitten en heeft een gekneusde neus.

De politiewoordvoerder laat weten dat er aangifte is gedaan en dat het onderzoek loopt. "Wat ons betreft heeft dit voorrang. Dit soort zaken wordt over het algemeen snel behandeld."