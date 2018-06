'Politiek moet zich niet bemoeien met Nederlandse geschiedenis'

De Tweede Kamer moet zich buiten de discussie over de Canon van Nederland houden. Dat zegt Frits van Oostrom, die in 2006 de samenstelling van de Canon leidde, in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

D66 vindt de huidige Canon, die als leidraad moet dienen voor het geschiedenisonderwijs, te weinig divers en te veel bestaan uit mannen. Minister van Engelshoven (D66) van Onderwijs is het daarmee eens en dat is tegen het zere been van coalitiepartner CDA.

Fractievoorzitter Buma vreest een slagveld als ieder kabinet de Canon wil herschrijven met hun eigen stempel. In De Telegraafwaarschuwde hij coalitiegenoot D66: "Als dit een kabinetsbesluit wordt, dan kom je mij wel tegen."

Iedereen wil wel wat

De oud-commissievoorzitter ziet de geschiedenis als "een discussie zonder einde". Aanpassing van de Canon van Nederland mag van hem, maar dat moet onafhankelijk van de politiek gebeuren.

"Geschiedenis is nooit helemaal waardevrij", erkent Van Oostrom. Een volledige objectieve Canon waar nooit ophef over zal zijn, is dus onmogelijk. "Het is een kwestie van dosering. Je moet oppassen dat je niet de geschiedenis gaat herdefiniƫren naar de normen en waarden van deze tijd."