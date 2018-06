'Tabakszaken krijgen illegale bonussen'

Winkeliers ontvangen bonussen voor de verkoop van sigaretten. Dat stelt de Onderzoeksredactie Tabak, een samenwerking tussen het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en onderzoeksjournalisten.

Een rondgang langs veertien tabakszaken en gemakswinkels in Amsterdam en Nijmegen zou uitwijzen dat tabaksfabrikanten verkopers aan het eind van het jaar een bonus geven als ze genoeg sigaretten verkopen. Die bonus kan bestaan uit geld of gratis sigaretten, ter waarde van duizenden euro's.

Als dat klopt is dat tegen de wet. "Iedere bijdrage, in geld maar ook in pakketjes, aan een evenement of persoon die tot doel heeft het tabaksproduct aan te prijzen, wordt gezien als sponsoring", legt Rob Hageman, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uit. "En dat is verboden volgens de Tabakswet."

Zeker interessant

Of er in dit geval ook sprake is van illegale sponsoring weet Hageman niet. "Dat hangt af van de afspraken die de fabrikanten gemaakt hebben met de verkopers. Dat moet in het contract staan." Om dat vast te stellen moet een inspecteur onderzoek doen.

Jan Hein Sträter, directeur van VSK, de branchevereniging van de sigaretten- en kerftabakfabrikanten, laat weten de berichten niet te kunnen bevestigen of ontkennen. "Het punt is dat dit soort afspraken, als ze er zijn, gemaakt worden door individuele fabrikanten."

De NSO, brancheorganisatie voor tabaksdetailhandel, zegt dat ze zich "in het geheel niet herkent in de stelling dat er illegale afspraken zouden zijn tussen tabakszaken en de tabaksindustrie". Ook heeft de NSO nog niet van de NVWA gehoord dat er meldingen zijn van overtreding van de wet.

Volgens Hageman heeft de NVWA nog geen onderzoek gedaan naar dit specifieke type sponsoring van tabaksproducten, maar zal de inspectie er nu wel naar gaan kijken. "Het is zeker interessant."