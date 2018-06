De generatie-Erdogan aan het woord

Bekir is een politiek dier, zegt hij zelf. "Toen mijn vrienden op straat aan het voetballen waren, was ik al met politiek bezig." En in de politiek heeft hij een idool: Recep Tayyip Erdogan. "Ondanks de leugen over een dictatuur, zien we dat hij een leider is die voor vrijheid vecht", zegt Bekir. Het negatieve beeld van Erdogan klopt volgens hem niet. Erdogan heeft het verbod op de hoofddoek in openbare gebouwen afgeschaft, hij heeft universiteiten geopend, zegt Bekir. "Voor mij is hij de belichaming van leiderschap."