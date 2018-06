Dit is waarvoor 100.000 mensen vandaag naar Scheveningen komen

In Scheveningen finisht vanmiddag de Volvo Ocean Race, een van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. Het Nederlandse team Brunel kan de eindzege in de laatste etappe nog in de wacht slepen. Den Haag verwacht bijna 100.000 bezoekers die speciaal voor dit evenement naar de haven komen. Er is een compleet wedstrijddorp ingericht ter grootte van tien voetbalvelden.

