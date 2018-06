Tientallen ouderen tijdelijk dakloos door brandende scootmobiel

Door een brand in een appartementencomplex in Poeldijk (Zuid-Holland) kunnen tientallen mensen voorlopig niet hun huis in. Volgens de brandweer gaat het om ruim veertig woningen. De rookschade is zo groot dat ze mogelijk enkele dagen niet mogen worden betreden.

De brand ontstond vannacht in een berging, waar een scootmobiel vlam vatte. Het vuur verspreidde zich snel door de gangen van het complex. Het gaat om een gebouw van vier verdiepingen, waar vooral ouderen wonen.

De brandweer ontruimde ruim honderd woningen. De bewoners werden opgevangen in een naastgelegen gebouw. Een aantal van hen werd met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Vier mensen die rook hadden ingeademd, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur was snel onder controle, maar de schade door de rook is volgens een brandweerwoordvoerder aanzienlijk. Onderzocht wordt wanneer de evacuƩs de getroffen woningen weer in mogen.