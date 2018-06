Kim Jong-un decimeert rol vader en opa in verplichte eed Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de nationale eed die alle inwoners van zijn land uit hun hoofd moeten kennen aangepast. Het aantal hoofdstukken is verminderd van tien naar vijf en passages over zijn opa Kim Il-sung en vader Kim Jong-il zijn geschrapt. Dat zeggen Zuid-Koreaanse media.

De eed wordt al tientallen jaren afgenomen op nationale feestdagen en andere dagen die voor de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij belangrijk zijn. Volgens de oude versie moeten Noord-Koreanen onder meer zweren dat zij zich "wapenen met de idealen" van de eerste twee leiders.

Onderwerping van de bevolking

Kim Jong-un zou een passage hebben toegevoegd over zijn eigen ideologie en leiderschap. Over zijn voorgangers zou alleen nog een opmerking over hun "wil en geest" staan.

"Daarbij moet je denken dat iedereen moet handelen in de geest van de 'aartsvader' Kim Il-sung", zegt correspondent Marieke de Vries. "In de praktijk betekent dat de volledige onderwerping van de bevolking aan de Kim-dynastie."

Shock

Dat Kim Il-Sung en Kim Jong-il nu in de tekst grotendeels worden genegeerd, zal voor veel Noord-Koreanen hard aankomen. "Het zal voor veel mensen een shock zijn", zegt De Vries. "De twee worden al jaren gezien als vaderlijke figuren die het beste voorhebben met de bevolking."

De aanpassingen door hun nazaat laten zien dat een nieuwe tijd is aangebroken. "Kim Jong-un wil laten zien dat hij het land moderniseert en dat het voor het buitenland lijkt alsof het een normaal land is waarmee je zaken kunt doen", zegt De Vries. "De eed is wat algemener en korter, maar laat nog duidelijk zien wie de baas is."