870.000 liter olie in water beland door treinongeluk in Iowa

Door een ongeluk met een goederentrein in de Amerikaanse staat Iowa zijn honderdduizenden liters olie in het water beland. Er is naar schatting 870.000 liter olie in de Little Rock River gekomen.

Vermoedelijk is de trein ontspoord door overstromingen. Veertien treinwagons die olie vervoerden, zijn gaan lekken.

Een woordvoerder van het vervoerdsbedrijf zegt dat de olie wordt opgeruimd. "Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor het herstel van de natuur, maar houden we ook rekening met de gezondheid van onze werknemers en omwonenden", zegt hij. "Tot nu toe hebben we geen waarden gemeten die zorgelijk zijn."

Het regionale waterbedrijf probeert te voorkomen dat olie in het kraanwater komt. Enkele uren na het ongeluk legde het bedrijf zijn pompen stil. Voordat ze weer worden aangezet, wordt het water gecontroleerd op olieresten.