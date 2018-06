Politie laat eigen rol onderzoeken bij Pinkpop-drama

De politie laat onderzoeken hoe agenten gehandeld hebben in de nacht dat een automobilist in Landgraaf een groepje festivalgangers van Pinkpop aanreed. Daarbij viel een dode en raakten mensen gewond.

Politieagenten die op de bewuste nacht dienst hadden, is gevraagd om aan te geven waar ze precies gepatrouilleerd hebben. Ook wordt onderzocht wat ze eventueel hebben gezien en of ze goed genoeg actie hebben ondernomen.

De informatie van de agenten kan mogelijk meer duidelijkheid geven over de aanrijding. De politie was in groten getale aanwezig tijdens het driedaagse festival in Landgraaf.

"Hebben wij ons werk goed gedaan? Dat wil ik van de eigen mensen weten", vertelt Hans van den Heuvel van de politie Zuid-West-Limburg aan L1. Hij had dienst in de nacht van de aanrijding.

Van den Heuvel gaat ervan uit dat de resultaten van het interne onderzoek in de loop van volgende week bekend zijn.