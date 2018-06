Drankprobleem: bourbonpakhuis met 20.000 vaten ingestort

In de Amerikaanse staat Kentucky is een pakhuis met 20.000 vaten bourbon ingestort. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het gebouw en de voorraad is groot, en de drank dreigt een rivier in te stromen.

Het pakhuis uit de jaren 40 stortte gisterochtend plotseling in: de helft van het gebouw is gereduceerd tot een bult bourbonvaten en versplinterd hout. Het gedeelte dat nog overeind staat helt vervaarlijk over en kan mogelijk nog instorten. De brandweer houdt daarom iedereen uit de buurt.

Waardoor het gebouw instortte is nog niet duidelijk. Vanwege het verdere instortingsgevaar kon er nog geen onderzoek worden gedaan. Wel is duidelijk dat er kort geleden nog onderhoudswerk werd uitgevoerd aan het pakhuis.

Op luchtbeelden van het magazijn is de schade goed te zien: