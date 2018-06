Na bijna dertig jaar is muurschildering Keith Haring weer te zien in Amsterdam

De Amsterdamse graffiti-kunstenares Mick La Rock, in Groningen geboren als Esther Middel, wist van het bestaan van Harings muurschildering. "Ik had hem nog nooit in het echt gezien, want ik was er niet bij", zegt ze.

"Zo'n vier jaar geleden wilde ik weten wat ermee was gebeurd, ben ik erover gaan lezen in de bibliotheek van het Stedelijk en gaan rondvragen bij conservatoren. In 2015 was ik gastconservator van de graffiti-tentoonstelling in het Amsterdams Museum. Toen werden we benaderd door de Keith Haring Foundation. Een plus een was twee. Toen ben ik verder gaan zoeken, gesterkt door galeriehouder Olivier Varossieau, in wie ik echt een teammaatje vond om samen de queeste aan te gaan. We hebben behoorlijk lopen lobbyen en dit is het resultaat, mede dankzij de inspanningen van het Stedelijk Museum. Ik ben heel erg verheugd. Toen die eerste platen eraf gingen, kon ik mezelf eigenlijk niet bedwingen. Het was zo geweldig..."

Harings werk is een soort herontdekte Van Gogh die toch nog verborgen blijft voor het publiek dat het Food Center niet vrijelijk op kan. Interim-directeur Jan Willem Sieburgh streeft daar wel naar. Hij betoogt: "Dat hangt heel erg af van de indeling van terrein en de zichtlijnen die er komen als de nieuwbouw klaar is. Dat is ook een van de eisen aan het project, dat het goed zichtbaar blijft, maar het is het gesloten gedeelte van het terrein. We moeten het zien. Misschien dat er gelobbyd wordt en dat het voor meer mensen toegankelijk wordt. Met de auto kan je er niet op, maar misschien fietsers en voetgangers wel. We weten het nog niet."