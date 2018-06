Verjaardagsbestek Adolf Hitler geveild voor ruim 14.000 euro

In Groot-Brittanniƫ is bestek dat als aandenken aan Adolf Hitlers vijftigste verjaardag is gemaakt, geveild voor 12.500 pond. Dat is omgerekend meer dan 14.000 euro. Het veilinghuis in het Engelse Sherborne verwachtte dat de twee messen, drie lepels en drie vorken zo'n 2300 pond zouden opbrengen.

In 1939 werden speciaal naar aanleiding van Hitlers vijftigste verjaardag zo'n 3000 van dit soort messen, vorken en lepels gemaakt. Op het bestek staat een hakenkruis met daarboven een adelaar, het wapen van nazi-Duitsland.

Aan weerszijden van het hakenkruis staan de initialen van Hitler. Volgens het veilinghuis lijkt het erop dat het bestek zelden of nooit is gebruikt. Het was voor de veilingmeester de eerste set in 33 jaar die hij zag.

Dode Britse officier

Het bestek werd bij het leeghalen van een huis van een overleden Britse officier aangetroffen in een la. Hij was na de Tweede Wereldoorlog een tijd in Duitsland gestationeerd. Hoe hij er precies aan gekomen is, is niet bekend.

Volgens veilinghuis Sherborne's Charterhouse Auctioneers is de set een belangrijk onderdeel van de geschiedenis. "Het is een niche-markt. Sommige mensen zullen er interesse in hebben. Anderen niet."

In Groot-Brittanniƫ mogen nazi-souvenirs worden verkocht, al gaan er in het parlement stemmen op om het verbieden. Er zijn ook maar weinig veilinghuizen waar de spullen worden aangeboden. Onlangs moest Facebook een online veiling van onder meer een SS-insigne en nazi-propaganda van zijn online marktplaats verwijderen.