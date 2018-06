'We hadden eerder moeten ingrijpen', erkent burgemeester Noordwijk

Zondagavond is de noodverordening ingetrokken. In de periode dat die van kracht was, zijn negen mensen "van buiten" aangehouden.

De burgemeester stelde de bewoners gisteravond gerust: voor een deel van de "raddraaiers" duurt het gebiedsverbod nog tot 8 juli, voor een ander deel tot begin september.

Jongeren die in de probleemwijk wonen, hebben een "corridor" opgelegd gekregen waar ze langs moeten, op weg naar hun huis. "Als ze zich niet aan de regels houden en worden betrapt, is het OM aan zet", zegt Rijpstra tegen Omroep West. "Jongeren van buiten komen de wijk niet in."

Een projectgroep en een nieuw opgerichte buurtvereniging gaan met de gemeente plannen maken om de wijk leefbaarder te maken.