Het zijn gouden tijden voor stemacteurs

Zelf begon ze als tekstschrijver voor reclames, en deed theater ernaast. "Dan begin je met een klus per jaar. Nu is het dagelijks. Dat had ik 24 jaar geleden niet kunnen vermoeden."

Haar wapen: een inwisselbare stem. Dan kun je breder ingezet worden. "Mijn moeder herkent me regelmatig niet."

Voor professionele stemmen als die van Van der Gaag is een grote markt, zegt Kater. "Al heeft ze het over putdeksels, ze vertelt het op een manier waarvan je denkt: ik moet luisteren. Dat is een van de belangrijkste skills."

Voor wie zelf graag stemacteur wil worden nog een advies. "Je moet niet gemakzuchtig worden. Dat horen klanten meteen. Dan horen ze geen energie, geen glimlach." Want ja, bevestigt ze met een brede grijns, een glimlach kun je horen.