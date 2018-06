In Amsterdam is een gebouw beschoten met een raketwerper. Aan het eind van de avond hoorden getuigen een enorme knal bij een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk.

De politie trof een kapotgeschoten raam aan. In de buurt werd een raketwerper gevonden. De politie heeft het wapen meegenomen voor onderzoek.

De politie weet nog niet waarom er juist op deze plek werd geschoten. De dader of daders hadden schijnbaar de draden van de beveiligingscamera's doorgeknipt.