Fietsendief zaagt boom om

Een Duitse fietsendief heeft een boom omgezaagd om bij een dure mountainbike te komen. De politie in de stad Kassel is verbijsterd.

De eigenaar had zijn fiets vrijdagavond op een plein in de stad geparkeerd. Hij had zijn tweewieler met een extra slot aan de boom bevestigd.

Toen de man dinsdagmiddag terugkwam, bleek niet alleen zijn fiets verdwenen, maar was ook de 13 jaar oude linde weg. De kroon lag even verderop voor oud vuil.

5000 euro schade

"Dat iemand voor een fiets midden in de stad meteen een hele boom omzaagt had deze fietseigenaar ook niet kunnen verwachten", zegt een politiewoordvoerder. Om bij de fiets van 2000 euro te komen, richtte de dader zo'n 5000 euro schade aan.

De politie heeft nog geen spoor van de dader. Getuigen van de actie worden opgeroepen zich te melden.