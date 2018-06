Dutchbatters trekken schadeclaim in

Een schadeclaim die een groep Dutchbatters indiende bij Defensie is van de baan. De groep heeft er voldoende vertrouwen in dat het ministerie goede nazorg gaat regelen en zich inzet voor eerherstel.

Een jaar geleden eisten 230 ex-Dutchbatters 22.000 euro per persoon voor de schade die ze hadden opgelopen door de ervaringen in de Bosnische enclave Srebrenica. Tot dan toe had Defensie alleen militairen gecompenseerd die konden aantonen dat ze een posttraumatische stressstoornis hadden overgehouden aan hun werk.

"We hebben nu voldoende vertrouwen in een goede afloop om de claim te laten vallen", zegt advocaat Michael Ruperti in De Telegraaf. "Het is de Dutchbatters nooit om het geld te doen geweest. Dat was een drukmiddel om Defensie ervan te doordringen dat er echt nog wat moet gebeuren om deze groep recht te doen.

Onderzoek

Inmiddels heeft minister Bijleveld opdracht gegeven voor een onderzoek naar de medische, geestelijke en economische gesteldheid van de veteranen. Door die inventarisatie zal duidelijk worden wat de veteranen nodig hebben om hun trauma's te verwerken. Eerder al erkende minister Hennis dat de militairen op een "onuitvoerbare missie" waren gestuurd.

"Het geeft ons vertrouwen dat het de goede kant op gaat", aldus Ruperti.