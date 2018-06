Griekenland met schuldverlichting en miljardenbuffer op eigen benen

De financiële steun moet voorkomen dat Griekenland ineens weer afhankelijk wordt van de internationale geldmarkt. Voorlopig blijft het land onder extra toezicht om er zeker van te zijn dat ingezette hervormingen daadwerkelijk plaatsvinden: vier keer per jaar wordt het land doorgelicht.

Griekenland raakte in 2009 in een diepe crisis toen bleek dat het land er veel slechter voorstond dan de regering had voorgespiegeld. De Eurogroep en het IMF boden miljarden aan steun, in ruil voor flinke bezuinigingen. Griekenland belooft nu de komende 40 jaar een overschot op de begroting te houden.

Hoekstra kon niet zeggen hoe groot de kans is dat de eurolanden hun geleende geld terugzien. "Ik denk dat we allemaal positief verrast zijn geweest. Twee jaar geleden waren we veel minder optimistisch over wat Griekenland aan hervormingen heeft laten zien. Maar the proof of the pudding is in the eating: we zullen bij de les moeten blijven."