Portret Abel Tasman even terug in Groningen: 'Dit leent Australië niet zomaar uit'

Het enig bekende portret dat van Abel Tasman werd gemaakt tijdens zijn leven, geldt als een nationaal erfstuk in Australië. Bij hoge uitzondering is het nu even terug op zijn geboortegrond: het werd gisteren onthuld in het Groninger Museum.

Het portret waarop de in 1603 in Lutjegast geboren ontdekkingsreiziger staat met zijn vrouw en dochter is is eigendom van de National Gallery of Australia en de National Library of Australia. Het hangt in Canberra. Deze twee eigenaren geven het een half jaar lang in bruikleen aan het Groninger Museum.

Het portret wordt toegeschreven aan Jacob Gerritsz Cuyp, maar helemaal zeker is dat niet. Op het schilderij ontbreekt een signatuur. Daarom gaan kunsthistorici tijdens het verblijf van het portret onderzoeken wie de maker is.