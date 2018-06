Nederland toch wereldkampioen voetbal (robotvoetbal)

Op het WK in Rusland mag Oranje er dan niet bij zijn, de Technische Universiteit Eindhoven redt toch nog iets van de Nederlandse voetbal-eer. In Montreal werd de wereldcup robotvoetbal veroverd door een team uit het Portugese Cambada met 1-0 te verslaan.

Het is de vierde keer dat het team Tech United de wereldtitel verovert, in totaal werd elf keer eerder de finale gehaald. Vorig jaar verloor het team de titel van een Chinees robotvoetbalteam.

De Eindhovense ploeg bestaat uit vijf robots op het veld en tientallen studenten langs de lijn. Ieder partijtje voetbal duurt twee keer een kwartier, het speelveld meet 18 bij 12 meter.

Stof

Na het eerste fluitsignaal voetballen de robots volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van een mens. Tech United wordt voornamelijk gedragen door studenten die vele maanden onderzoek stoppen in de voorbereiding, schrijft Omroep Brabant.

Tech United had het in de eerste helft knap lastig. Omdat het speelveld na alle potjes voetbal aardig versleten was, hadden de robotvoetballers veel last van het stof. In de pauze moest er daarom flink gesleuteld en geprogrammeerd worden aan de robots.

Met succes, want 30 seconden na de hervatting was het raak voor de Eindhovenaren. De nipte voorsprong werd tot het einde van de wedstrijd verdedigd waarna het feestvieren kon beginnen.