Geen akkoord over klimaatafspraken industrie en milieubeweging

Uiteindelijk is er een verdienmodel voor elektrificatie en de ontwikkeling van schone brandstoffen, zoals waterstof, voor de industrie, maar dat kost tijd. "Ik denk dat we in deze fase een zetje nodig hebben", vertelde president-directeur Marjan van Loon van Shell deze week op een energie-bijeenkomst in Den Haag. "En daar zal toch echt wel wat geld bij moeten."

Bedrijven willen kortom meer garanties van de overheid voor ze zich committeren aan verduurzamingsinvesteringen die tientallen miljoenen of meer kunnen kosten. Greenpeace is woedend dat betaalbare alternatieven die de milieuorganisatie heeft voorgesteld niet serieus genomen worden. Bovendien werden milieuorganisaties vorige week even buitenspel gezet naar aanleiding van irritatie over kritiek van Greenpeace op de industrie in dagblad Trouw.