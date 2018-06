Dit is 'm: de duurste auto ter wereld

Veilinghuis Sotheby's zal in augustus een rode Ferrari 250 GTO uit 1962 aanbieden. De verwachting is dat de sportwagen het hoogste bedrag ooit voor een auto zal opleveren: 39 miljoen euro.

De auto, waarvan er 36 zijn gemaakt, won in 1962 verschillende autoraces en is sinds 2000 in handen van een Amerikaan.

