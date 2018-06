Samsom: energierekening blijft gelijk of gaat omlaag

De energierekening wordt niet hoger als de belasting op gas de komende jaren omhoog gaat. Dat zegt Diederik Samsom die de onderhandelingen leidt over de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Vanochtend lekte het advies van Samsom uit: de energiebelasting op gas moet de komende twaalf jaar met circa 75 procent stijgen om particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen dat ze van het aardgas gaan.

Dat nieuws zorgde voor meteen voor kritiek. Bijvoorbeeld van SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die de voorgestelde belastingverhoging "waanzin" noemde "zolang er geen betaalbaar alternatief is voor alle huishoudens".

Dezelfde energierekening

Samsom wil nu benadrukken dat volgens hem de totale energierekening niet hoger zal worden: "Als je de belasting op gas omhoog doet, dan moet je de belasting op elektriciteit natuurlijk omlaag doen en wel zo veel dat mensen dezelfde energierekening houden en gaan profiteren als ze gaan isoleren. Voor mensen die zich dat nu niet kunnen veroorloven of die in een huurhuis wonen, moet de rekening natuurlijk niet omhoog. Er zijn verschillende maatregelen die er voor kunnen zorgen dat dat niet gebeurt." Zo wordt er gedacht aan verhoging van de teruggave van energiebelasting.

Samsom is de voorzitter van een van de vijf klimaattafels waar gewerkt wordt aan de hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Samsoms klimaattafel moet er voor zorgen dat huizen en gebouwen voor 2030 zo veel duurzamer worden dat er 3,4 megaton CO2 minder uitgestoten wordt ten opzichte van 1990.

Aan de klimaattafels wordt geen inkomensbeleid gemaakt, zegt Samsom: "Uiteindelijk gaat de politiek daar over maar de voorstellen die vanaf de klimaattafel komen, leiden ertoe dat de lage inkomens niet de rekening voor de energietransitie gaan betalen."

'Niet in paniek maatregelen nemen'

Samsom wil wijk voor wijk de huizen in Nederland verduurzamen. Dat betekent dat uiteindelijk de gemeenten in overleg met energiebedrijven en woningcorporaties gas gaan vervangen door andere warmtebronnen. "Als je dit gestructureerd gaat doen tot 2050 dan zal voor heel veel mensen gelden dat ze tot 2030 niets horen. Dus dat betekent niet: meteen je cv-ketel van de muur trekken, niet meteen een aannemer bellen. De gemeente gaat de regie nemen. Voor de meeste huishoudens geldt: isoleren is altijd goed maar ga niet in paniek allemaal maatregelen nemen waar je later spijt van krijgt."

Toch moeten er voor 2040 zo'n twee miljoen huizen verduurzaamd worden. Waarvan ongeveer de helft particulier eigendom is. Die mensen moeten een lening krijgen die gekoppeld is aan de woning en niet aan de eigenaar. "In het ideale geval moeten we er voor kunnen zorgen dat de maandlasten van de lening die je nodig hebt om te verbouwen lager zijn dan de winst die je boekt met de verbouwing op je energierekening. Als dat lukt en we daarvoor de financiers vinden, kan deze operatie slagen. Anders wordt het heel moeilijk," zegt Samsom.

Op 10 juli worden de hoofdlijnen van het klimaatakkoord bekendgemaakt in Den Haag.