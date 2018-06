Vrouw premier Netanyahu aangeklaagd voor dinerfraude

Sara Netanyahu, de vrouw van de Israƫlische premier Benjamin Netanyahu, is in Jeruzalem aangeklaagd wegens fraude. Ze moet zich voor de rechter verantwoorden voor het bestellen op staatskosten van maaltijden voor ruim 80.000 euro. Ze deed de uitgaven tussen 2010 en 2013, toen de ambtswoning van de premier een kok in dienst had.

Ook de hoge ambtenaar Ezra Saidoff, die plaatsvervangend directeur was van het bureau van de premier, moet terechtstaan voor deze fraude en het misbruik van vertrouwen.

"Absurd"

Onderzoekers in de zaak stellen dat Sara Netanyahu verhulde dat in de ambtswoning een kok werkzaam was. Ze gaf medewerkers opdracht de bestellingen te doen hoewel ze wist dat ze daarmee de regels overtrad, luidt de beschuldiging. Zijzelf heeft steeds gezegd dat ze niets misdaan heeft. Benjamin Netayahu noemt de aantijgingen tegen zijn vrouw absurd en ongefundeerd.

Het ministerie van Justitie heeft de aanklacht wereldkundig gemaakt.

Volgens waarnemers zal de aanklacht premier Netanyahu op politiek terrein niet veel schade berokkenen. Hij is bezig aan zijn vierde ambtstermijn en staat er in de opiniepeilingen nog steeds goed voor, hoewel tegen hem ook verdenkingen bestaan van fraude en omkoping.