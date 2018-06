Passagiers willen vliegtuig niet uit, piloot zet de airco aan

Het gebeurde in India, in een toestel van AirAsia. Dat zou een binnenlandse vlucht maken van Calcutta naar Bagdogra. Ondanks dat de vlucht wat was vertraagd, mochten de passagiers wel aan boord. Maar eenmaal binnen liep de vertraging flink op.

AirAsia bevestigt dat de vlucht 4,5 uur vertraging had en dat het aircosysteem is aangezet. "Er was geen gevaar voor de passagiers toen er condens was door de airconditioning. Dit is een normaal verschijnsel aan boord als de luchtvochtigheid hoog is", verklaarde de maatschappij.

Hoelang het geduurd heeft en of het toestel uiteindelijk is vertrokken, is niet duidelijk.