18 jaar cel geëist tegen Dordtenaar voor moord op 10-jarige zoon

Het Openbaar Ministerie eist dat een man uit Dordrecht 18 jaar cel krijgt voor het vermoorden van zijn 10-jarige zoon. Volgens het OM is bewezen dat Marcel S. (39) in maart vorig jaar doelbewust zijn zoon Diego heeft gedood. Hij zou de jongen na de nachtelijke moord in bed hebben gelegd.

S. hield op de zitting vol dat hij op de bank in slaap was gevallen en 's morgens het lichaam van zijn zoontje in bed vond. Hij kon niet verklaren waarom zijn telefoon en die van Diego de hele nacht zijn gebruikt. Ook wordt eraan getwijfeld of hij überhaupt heeft geslapen, omdat hij cocaïne had gebruikt. Daar bleef hij volgens getuigen altijd wakker van.

Het OM vindt het niet aannemelijk dat iemand anders de woning is binnengekomen, de telefoons heeft gebruikt en vervolgens de jongen heeft vermoord. Vermoed wordt dat de man zijn stukgelopen relatie met de moeder van Diego niet kon verkroppen en dat hij wraakgevoelens koesterde tegen haar. De moord op de jongen kan een afstraffing zijn geweest, denkt de officier.

Afscheid genomen

Volgens het OM liep S. al langer rond met het plan om Diego te doden en daarna zelfmoord te plegen. Zo zocht hij op internet naar de werking, gevolgen en dosering van een slaapmiddel. Later werd dat middel aangetroffen in het lichaam van het kind.

Ook had hij afscheid genomen van mensen alsof hij voor lange tijd zou vertrekken. De ouders van S. kregen de dag na de dood van hun kleinzoon een brief waarin S. schreef: "Diego wilde per se mee, het is beter zo". Zelf zegt hij overigens dat hij met zijn zoon naar Spanje wilde vertrekken, zonder medeweten van de moeder. Maar bewijzen dat hij een reis voorbereidde, zijn er volgens het OM niet.

Advocaat vraagt vrijspraak

De 18 jaar cel wordt geëist omdat de man zich volgens het OM "schuldig heeft gemaakt aan een van de ernstigste feiten die er bestaan, het om het leven brengen van je eigen kind". De dood van de Diego heeft volgens het OM niet alleen veel impact gehad op de nabestaanden, maar ook op de maatschappij. Er is geen tbs geëist, omdat de officier een zeer lange celstraf op zijn plaats vindt.

De advocaat van S. vraagt vrijspraak. "Hoe spijtig ook, dit dossier biedt op geen enkele manier duidelijkheid over de dood van Diego." Ze zegt dat er geen bewijs is tegen haar cliënt en vecht ook de door de moeder geëiste schadevergoeding aan.