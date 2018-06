Opmars lokale partijen zet door, wethouders in driekwart gemeenten

Bijna een derde van het totale aantal wethouders is op dit moment van een lokale partij (tegen 20 procent van het CDA). Op bovenstaande kaart is goed te zien dat de regionale verschillen groot zijn: in Limburg is inmiddels meer dan de helft van de wethouders van een lokale partij, in Groningen is dat minder dan 20 procent.

In Drenthe is de groei opvallend groot. Daar waren in 2010 zes van de 44 wethouders van lokale partijen, inmiddels zijn dat er 18.

CDA en VVD

CDA en VVD zijn de komende collegeperiode dus zeer goed vertegenwoordigd. Er zijn weinig gemeenten te vinden waar een van beide partijen niet meedoet. Samen besturen ze in 88 procent van alle gemeenten.