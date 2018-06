Extra geld moet goederenvervoer per spoor aantrekkelijker maken

Kritiek op het plan is er ook. In plaats van het spoor goedkoper te maken, zou de overheid het vervoer over de weg beter veel duurder kunnen maken, denkt Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft. "De gebruikskosten voor het vervoer over de snelweg zijn nu namelijk niet kostendekkend. Politiek ligt het misschien gevoelig, maar alle wetenschappers zijn het er over eens dat een verhoging van deze vergoeding beter zou werken. Dan wordt het spoor meteen ook aantrekkelijker."

De vraag is bovendien hoe overtuigend deze financiƫle prikkel is voor vervoerders die nu nog niet voor het spoor kiezen, stelt Van Wee. "Voor veel grote bedrijven is vervoer niet een grote kostenpost. Dat is dus ook niet waar ze in eerste plaats proberen winst te halen. Dat zit hem veel vaker in het terugbrengen van bijvoorbeeld loonkosten."

Niet alles draait om geld

Daarnaast draait het niet allemaal om geld. "Het gaat ook om gemak", aldus Van Wee. "Een vrachtwagen rijdt van deur tot deur. Bij treinvervoer moet je de goederen eerst naar het station brengen, en na de trein gaat het laatste stukje vaak alsnog met een vrachtwagen."