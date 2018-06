Nederlandse vissers 'straatvechten' nu ook over de puls

Pulsvissers zijn woest op een groep Nederlandse vissers die zich verzetten tegen hun vismethode. Deze kleinschalige vissers deden afgelopen maandag mee aan een internationaal protest tegen pulsvissen. Tot nu toe kwam dat protest vooral uit het buitenland.

Volgens vissersorganisatie VisNed gooien de kleinschalige vissers met modder en liegen ze over de effecten van pulsvissen. Daarom zeggen de Nederlandse pulsvissers afspraken op over een pulsvis-vrije zone voor de kust van IJmuiden. Die afspraken werden nog maar een maand geleden gemaakt om de kleinschalige vissers een eigen visgebied te geven.

"Zij zijn gaan straatvechten," zegt Pim Visser, directeur van vissersorganisatie VisNed. "Voor ons is het of straatvechten, of goed overleg. Nu zij voor het eerste kiezen, kunnen wij niet anders dan ons overleg met hen stopzetten."