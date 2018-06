Borstreconstructie met eigen vet is veilig

Voor patiënten is lipofilling minder risicovol dan bijvoorbeeld het inbrengen van een siliconenimplantaat. Zo'n lichaamsvreemd implantaat geeft een klein risico op ontstekingen en lekkages.

Bovendien moeten ze soms vervangen worden en dan is een nieuwe ingreep nodig. Bij het inbrengen van siliconenimplantaten blijven ook altijd deukjes over in de borst die alleen met lipofilling weggewerkt kunnen worden.

Vergoeding

In veel landen wordt lipofilling steeds vaker toegepast. In Nederland kunnen vrouwen van wie een borst met lipofilling behandeld is, sinds eind 2016 onder strikte voorwaarden de behandeling vergoed krijgen uit de basisverzekering. "Het moet dan gaan om kleine tot middelgrote deuken in borsten die zichtbaar zijn in het décolleté", zegt Krastev.

"Zodra de beschadigingen in het gebied vallen dat bedekt wordt door de beha, dan wordt lipofilling niet vergoed. Hoewel een deuk aan de onderkant van een borst door vrouwen soms ook als verminkend kan worden ervaren", zegt hij. De strikte voorwaarden voor vergoeding hebben als gevolg dat veel vrouwen die niet aan die criteria voldoen daardoor lipofilling mislopen. Voor kleinere beschadigingen aan borsten is lipofilling de enige beschikbare techniek.