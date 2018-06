Omgekomen duikers Grevelingenmeer waren de weg kwijt in een wrak

De twee duikers die vorige maand om het leven kwamen in het Grevelingenmeer waren waarschijnlijk de weg kwijt in een scheepswrak. Dat concludeert de politie na onderzoek. Met de apparatuur van de mannen was niets mis.

Vermoedelijk zwommen ze achter elkaar door het scheepswrak. Daar raakten ze de weg kwijt, mogelijk door slecht zicht in het troebele water.

Geen gidslijn

Uit het onderzoek concludeert de politie volgens Omroep Zeeland dat de twee duikers geen gidslijn gebruikten. Dat is een lijn van tientallen meters, die een duiker aan een startpunt buiten het wrak vastmaakt. De lijn gaat vervolgens mee in het schip. Mocht iemand gedesoriƫnteerd raken dan kan hij via de gidslijn terug naar het beginpunt. Zo'n lijn had de duikers kunnen helpen, denkt de politie.

De twee mannen van 48 uit Zoetermeer waren volgens de politie geoefende duikers. Ze hadden meerdere opleidingen gevolgd, waaronder die tot wrakduiker en duikinstructeur.

Beiden werden sinds 26 mei vermist na hun duik in het 60 meter lange wrak Le Serpent. Dat werd in 2011 speciaal voor ervaren sportduikers afgezonken. Een paar dagen later werden hun lichamen gevonden.