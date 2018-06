May wint stemming, houdt regie over brexit-uitkomst

De Britse premier Theresa May kan opgelucht ademhalen, nu het Britse Lagerhuis in meerderheid heeft gestemd tegen meer invloed van het parlement op de uitkomst van het uiteindelijke brexitakkoord tussen Londen en Brussel.

Centraal in het debat stond de vraag of het Lagerhuis het laatste woord krijgt over de uitkomst van de brexitonderhandelingen, of dat May zelf de regie houdt. Volgend jaar maart stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, maar de onderhandelingen met Brussel over de voorwaarden die aan dat afscheid worden verbonden, zijn nog in volle gang.

De regering van May moet het onderhandelingsresultaat aan het parlement voorleggen, zo werd al eerder overeengekomen. Het Lagerhuis kan de afspraken onderschrijven of afwijzen maar niet amenderen, zoals enkele pro-EU-rebellen in de Conservatieve Partij onlangs voorstelden. Dat voorstel is vanmiddag in Westminster afgewezen.

May trok een deel van de rebellerende Conservatieven over de streep door kort voor de stemming akkoord te gaan met een compromis. Ze stemde ermee in dat de Speaker (de voorzitter van het Lagerhuis) mag bepalen of parlementsleden alsnog een motie kunnen indienen als er geen akkoord wordt bereikt over de brexit.

Vrijheid om weg te lopen

May wil de brexitonderhandelingen niet met gebonden handen voeren en ook de vrijheid behouden om weg te lopen van het overleg als ze haar zin niet krijgt. 'No deal' betekent zowel voor het Verenigd Koninkrijk als de EU grote economische schade.

Die troefkaart dreigde May kwijt te raken, als het Lagerhuis zo veel invloed had gekregen dat de parlementariƫrs haar gewoon weer hadden kunnen terugsturen naar Brussel om verder te praten. Wat het compromis van vandaag precies inhoudt in geval van een 'no deal', is nog onduidelijk.

De uitkomst van de stemming onder de 650 Lagerhuisleden hing af van het stemgedrag van enkele rebellen binnen de Conservatieve Partij die tegen de door May gepropageerde harde brexit zijn.