Total verstevigt daken tankstations na instorting

Behalve vocht en ouderdom speelde ook de gebruikte lijm een rol. "Die had niet de verwachte sterkte", zegt een woordvoerder van Total tegen Omroep Zeeland.

Geen gewonden

De luifel van het tankstation stortte in de nacht van 3 april in, en viel op de benzinepompen. De winkel van het tankstation was dicht, maar de pompen waren nog wel in bedrijf via de nachtautomaat. Op dat moment was het station verlaten en zijn er dus geen gewonden gevallen.