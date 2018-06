Prinses Christina heeft botkanker

Prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix, heeft botkanker, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De ziekte is afgelopen najaar bij de prinses geconstateerd. Haar conditie is stabiel.

De 71-jarige prinses voelt zich naar omstandigheden goed en beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar ze goed mee kan leven, laat de RVD verder weten.

Christina heeft drie kinderen uit haar huwelijk met Jorge Guillermo. In 1996 werd het huwelijk ontbonden. Na een lang verblijf in New York woont de prinses nu in Rome. Eind april was ze nog bij de finale van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours voor talentvolle jonge musici in Den Haag.