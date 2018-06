Ruim 450 patiënten onnodig overleden in Brits ziekenhuis

Meer dan 450 patiënten van het Gosport War Memorial Hospital in het Zuid-Engelse Hampshire zijn tussen 1989 en 2000 onnodig overleden. Dat kwam doordat er ten onrechte grote hoeveelheden sterke pijnstillers werden voorgeschreven en toegediend. In het ziekenhuis heerste een cultuur van "minachting voor het menselijk leven", is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Britse overheid.

De hoofdverantwoordelijke in de zaak is de arts Jane Barton, meldt de BBC. Ze wordt ervan verdacht 883 patiënten om het leven te hebben gebracht. Tot dusver is door het onderzoek de onnodige dood van 456 mensen bewezen; de medische dossiers van zo'n 200 patiënten zijn zoekgeraakt. Verwacht wordt daarom dat het werkelijke aantal slachtoffers hoger ligt.

Weinig bewijs

Nabestaanden wachten al tientallen jaren op de waarheid over het medische schandaal dat zich voltrok in het Gosport War Memorial Hospital. De eerste verdenkingen waren er al in 1991, toen twee verpleegsters meldden dat sommige oudere patiënten pijnstillers kregen, terwijl ze slaapmiddelen moesten hebben.

Er werd een onderzoek ingesteld, maar dat stopte omdat er geen bewijzen werden gevonden. In 2002 werd opnieuw een onderzoek ingesteld, maar ook toen was er te weinig bewijs.

In 2010 werd een grootschalig onderzoek gestart naar Barton. Daaruit kwam het oordeel dat zij "mogelijk gevaarlijke" hoeveelheden medicijnen voorschreef, waardoor patiënten later overleden.

Grove nalatigheid

Barton vertelde toen dat ze haar werk moest doen onder grote druk. Ze kon niet worden vervolgd voor doodslag door grove nalatigheid, omdat er alsnog te weinig bewijs was. Bartons besloot na de uitspraak zelf op te stappen.

Volgens James Jones, de leider van het onderzoek en voormalig bisschop van Liverpool, bewijst het huidige onderzoek wel dat Barton schuldig is. Het onderzoeksteam sprak onder meer met ten minste 100 familieleden en analyseerde ruim 800 overlijdensaktes.

De resultaten wijzen uit dat familieleden continu werden genegeerd, wanneer ze bij de autoriteiten aanklopten om te klagen over de medische behandeling van naasten.