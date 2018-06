Vanaf komend weekend importheffingen van de EU op Amerikaanse producten

De aangekondigde importheffingen van de EU op honderden Amerikaanse producten gaan in de nacht van vrijdag op zaterdag in.

De maatregel is het Europese antwoord op de heffing door de VS van belastingen op Europees staal en aluminium. Hij treft onder meer bourbon, Levi's-jeans en Harley-Davidson-motoren. Goederen die eerder zijn besteld en nog onderweg zijn vallen er niet onder.

De EU had liever geen heffingen ingevoerd, maar zegt dat het niet anders kan, omdat de regering-Trump hetzelfde doet. "De regels worden door de Amerikanen dusdanig geschonden dat we dit niet over onze kant kunnen laten gaan", zegt EU-commissaris voor Handel Malmström. "Daarom reageren we redelijk gematigd, maar als het doorgaat zal er meer komen."

Als de Amerikanen tot inkeer komen, worden de tegenmaatregelen meteen ingetrokken. Dat de EU zou reageren was bekend. Vorige maand werd de tegenmaatregel ter waarde van 2,8 miljard euro al aangekondigd.

De complete lijst van getroffen producten staat op de website van de Europese Commissie.